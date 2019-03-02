Cumhur İttifakı’nın Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, Mamak’ta gerçekleştireceği vizyon projelerini düzenlenen kahvaltılı toplantıda basın toplantısında tanıttı.

Köse projelerini Ekoloji Köyü’nden Teknoloji Eğitim Merkezi’ne, Kelebek Vadisi’nden Binicilik ve Okçuluk Tesisi’ne kadar 10 başlıkta hazırlanan 90 proje, “Mamak Daha Güzel Olacak” adıyla duyurdu.

. Mamak’ın Ankara’nın gözbebeği olduğunu kaydeden Köse projelerini, “Yenilenen Şehir Mamak, Daha Yeşil Mamak, Kesintisiz ve Güvenli Ulaşımıyla Mamak, Kültür-Sanat ve Yaşam Şehri Mamak, Gönül Şehri Mamak, Daha Sağlıklı ve Çevreci Mamak, Turizm Merkezi Mamak, Akıllı Şehir Mamak, Sanayi ve Ticaret Merkezi Mamak, Spor ve Sporcu Dostu Mamak” başlıkları altında açıkladı. Köse bu projelerle Mamak’ı daha da güzelleştireceklerinin altını çizerek, ilçeyi cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi.

Halkımızın emanetine talibiz

Tanıtım toplantısına Köse’nin yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve gazeteciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedeflediği 2023 vizyonuna taşıyacak projeler ile Mamak’a ve Ankara’ya hizmet etme gayreti içinde olacaklarının altını çizen Köse, ”Yönetmeye aday olduğunuz şehri çok iyi tanıyacaksınız.. Mamak’ta yaşayan herkes bizim kıymetlimiz. Halkımızın emanetine vaatlerimizle talibiz” dedi.

İş üretmeye geliyoruz

Projelerin yalnızca vaatlerden ibaret olmadığını kaydeden Köse, “Milletimiz kendisine hizmetkar olmak için yola çıkan kadrolarımızı bağrına bastı. Milletimiz teveccüh eder bize görev verirse projelerimizi hep beraber gerçekleştireceğiz ”dedi. Mamak’ın ticaretin, sanayinin, turizmin merkezi olacağını belirten Köse, projeleri hazırlarken şartlara zorluklara değil, hayallerine ve hedeflerine odaklandıklarının altını çizdi. Köse, “Mazeret değil, iş üretmeye geliyoruz. Doğayla uyumlu, doğayla barışık, çevre dostu, Mamak’ın tarihi ruhunu ön plana çıkaran, kültürel ve sosyal alanda heyecan uyandıracak projelerimiz eminiz ki Mamaklı hemşerilerimden tam not alacak” dedi.

Mamak’ı Turizm şehri yapacağız

Kentsel dönüşümden ulaşıma, turizmden alt yapı hizmetlerine kadar 90 projeyi hazırlanan sunum eşliğinde katılımcılarla paylaşan Köse, “Kentsel yenilemede sadece konut değil, yeni bir hayat tarzı inşa edeceğiz. Mamak’ı çocuklarımız için yeşile boyayacağız. Ekoloji Köyü projemiz toprak kokusunu özleyenlerin adresi olacak. Kültür parklarımız sosyal ve kültürel hayatın merkezi olacak. Halkımızın rızası istikametinde projelerimizi geliştireceğiz. Şehir Meclisi oluşturacağız. Hüseyin Gazi türbesini restore ederek çevresini yeniden düzenleyeceğiz. Hemşerilerimizi tropik iklimle ve bu iklime özgü canlı türleriyle tanıştırmak için Tropikal Kelebek Vadisi yapacağız. Elmadağ’da inşa edeceğimiz kayak merkezimizle, gözlem evimizle, Mamak’ın birkaç noktasında oluşturacağımız kamp ve karavan alanlarımız ile şehrimizin özellikle turistik cazibesini arttıracağız” dedi.

Gençlerimizi teknolojiyle buluşturacağız

Özellikle gençler ve çocukları teknolojinin yeni imkanlarıyla buluşturacaklarını belirten Köse, Akıllı Şehir Sistemleri Atölyesi kuracaklarını, ücretsiz wi-fi hizmetleri, akıllı güvenlik, akıllı enerji, kent bilgi sistemleri ve mobil uygulamaları hizmete sunarak vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıracaklarını kaydetti.

Üçlü olsun, Güçlü olsun

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile el ele vererek “Daha Güzel Mamak” hedefi ile yola çıktıklarını kaydeden Köse, “Bu hizmetleri Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mehmet Özhaseki ile gerçekleştireceğiz. Her zaman altını çizdiğimiz gibi “Üçlü olsun, Güçlü olsun” diyoruz

Gönül belediyeciliği manifestomuz

Gönül Belediyeciliği ile hareket edeceklerini kaydeden Köse, “AK Parti Gönül Belediyeciliği manifestosu yol haritamız, davamızın lideri Cumhurbaşkanımızın sözleri daima rehberimiz olacaktır. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri kapsamında Büyük Türkiye idealinin bir parçası olan, değerlerine yaslanarak kalkınmış, ferah, mutlu ve daha güzel bir Mamak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Biz omzumuzdaki yük ve vebalin ne olduğunu biliyoruz. Şehr-ül emin olmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Bunu da hemşerilerimle el ele gönül gönüle başaracağız” dedi.

İşte Projelerinden bazıları;