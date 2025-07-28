Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Mamak Belediyesi de afet bölgelerine destek amacıyla harekete geçti. Belediye bünyesinde görev yapan gönüllü arama kurtarma ekibi MAKUT, Bursa İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde çalışmalara katılmak üzere bölgeye sevk edildi.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, yaptığı açıklamada, yaşanan felaketin toplumun her kesimini derinden etkilediğini belirtti. Başkan Şahin, “Memleketimizin dört bir yanında çıkan yangınlar hepimizin içini de yaktı. Biz biriz, bir Anadolu’yuz, biz Türkiye’yiz. Doğamıza ve insanımıza hep birlikte sahip çıkacak, yaralarımızı el birliğiyle saracağız,” ifadelerini kullandı.

Yangınla mücadeleye destek amacıyla sahaya inen MAKUT ekibi, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara katkı sağlayarak hem arama kurtarma faaliyetlerine hem de lojistik desteğe yardımcı olacak.

Mamak Belediyesi, doğal afetlere karşı dayanışma ve yardımlaşma bilinciyle hareket etmeye devam edeceğini vurguladı.