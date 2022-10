Mamak Aile Merkezlerinde Yeni Dönem Kurslar Başladı

- Reklam -

Mamak Belediyesi, 19 Aile Merkezi ile kişisel gelişim, meslek edindirme, hobi ve el sanatları kursları düzenlemeye devam ediyor. Aile merkezlerinde yeni dönem kurs kayıtları başladı.

Özellikle Mamaklı hanımların gözbebeği haline gelen aile merkezlerinde her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gören kurslar düzenleniyor. Yetişkinler hobi ve el sanatları, meslek edindirme ve spor alanında, çocuklar ise kişisel gelişim kursları ile buluşuyor.

19 aile merkezi ile (Abidinpaşa, Akdere, Başak, Ekin, Kayaş, Kutludüğün, Lalahan, Yeşilbayır, Nene Hatun, Zirvekent, Şafaktepe, Seğmen, Zübeyde Hanım, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Necip Fazıl, Laika Akbilek, Neşet Ertaş, Tenzile Erdoğan Aile Merkezleri) Mamak, Başkentte sosyal belediyecilik anlamında dikkat çekmeye devam ediyor.

Hizmetten hizmete koşan Mamak Belediyesi’nde aile merkezleri farklı bir yere sahip. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldiği günden bu yana “kadın dostu” belediyecilik anlayışı ile Mamaklı hanımların kişisel gelişimine ve eğitimine önem veriyor. Bu anlamda açılan aile merkezlerinde hanımlar hem boş vakitlerini kişisel gelişim kurslarıyla değerlendiriyor hem de kendilerine yeni iş kolları ediniyorlar.

Aile Merkezlerindeki kurslara başvurmak isteyen Mamaklılar, evlerine en yakın merkeze giderek başvurularını yapabilir. Eğitimler 3 Ekim’de başladı.

“Mamak’ta her bir ferde ulaşmak boynumuzun borcudur”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’a gözümüz gibi bakmak da, her çocuğa, her gence, her kadına ve erkeğe, her yaşlıya, her ferde ulaşmak da, onlara dokunmak da boynumuzun borcudur. Bu anlamda vatandaşlarımızı farklı branşlarda açacağımız aile merkezi kurslarımıza davet ediyoruz” dedi.