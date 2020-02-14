Mamak Belediyesi Taekwondo Takımı, aldığı başarılarla adını dünyaya duyurdu. 52 ülkeden 1550 sporcunun katılımıyla İstanbul’da yapılan Internatıonal Turkish Open Tournament’te mindere çıkan Mamak Belediyesi Taekwondo Takımı sporcularından

büyüklerde 53 kiloda Tuğba Yılmaz 2., 63 kiloda Kemal Külük 3. olurken gençlerde 68 kilo ve üstünde Aysel Nur Sağlık 2. olarak İsveç’te düzenlenecek olan Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Bu Gurur Hepimizin

Mamak Belediyesi Taekwondo Takımı’nın Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade den Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu gurur hepimizin. Ne mutlu bize ki belediye olarak ülkemizi dünya arenasında temsil etme hakkına biz nail olduk. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, İsveç’te düzenlenecek olan Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası Şampiyonası’nda başarılar diliyorum” dedi.