Mamak Abidinpaşa’da 2+1 daire icradan satılacak

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Abidinpaşa’da 2+1 daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Abidinpaşa Mh., Kaynarca Cd. No: 25 Daire: 9Mamak / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 22/03/2022 günü, 2. Satış Günü ise 18/04/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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