Maltepe’deki dehşet; polis her detayı soruşturuyor

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE’de Üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer’in boğazını keserek öldürdükten sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nde gözaltına alınan Kemal A. tek kişilik bir hücreye konuldu. Polis, Kemal A.’nın cep telefonu kayıtları ile e-posta hesapları ve banka hesaplarını incelemeye alırken, olayın nasıl olduğunu ve nedenini çözmek için çalışmaları sürdürüyor.

TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONDU

Maltepe’de meydana gelen cinayetle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada Maltepe’de gözaltına alınan Kemal A., Cinayet Büro Amirliğinde tek kişilik bir hücreye konulduğu öğrenildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel bir ekip tarafından yapılan soruşturmada Kemal A.’nın cep telefonu ile e-posta hesapları, hatta banka hesaplarının da inceleme altına alındığı öğrenildi. Öte yandan, çevrede bulunan bütün güvenlik kamera kayıtları da Cinayet Büro Amirliği’nde toplanıyor. Bu görüntüler kullanılarak şüphelinin eve giriş saati net olarak tespit edilmeye çalışılıyor. Şüphelinin ilk yakalandığı anda polis memurlarına Aylin Sözer’le birlikteliği ile ilgili söylediği bazı iddiaların doğru olup olmadığının da araştırıldığı belirtildi.

Yetkililer olayla ilgili delillerin toplanmasının ardından şüphelinin olayla ilgili ifadesinin alınmaya başlanacağı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edileceğini söyledi.

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