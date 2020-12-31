Maltepe’de yılın son kısıtlama denetimi yapıldı

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İstanbul,(DHA) SOKAĞA çıkma kısıtlaması sürerken Maltepe’de polis ekipleri aralıksız bir şekilde denetim yapmaya devam etti. İzin belgesi olanların geçişine izin verilirken, olmayanlara cezai işlem uygulandı.

Yeni yıla saatler kala, 3 buçuk gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Maltepe Meydan’da denetim noktaları oluşturan polis ekipleri, cadde üzerinden geçen araçları ve motosikletleri tek tek durdurdu. Ekipler vatandaşların izin belgeleri olup olmadığını kontrol ederken gerekli belgesi bulunmayanlara ceza kesildi. Caddeden geçen motokuryelerin sepetleri de kontrol edildi. Polis ekiplerinin denetimi havadan da görüntülendi.

(FOTOĞRAFLI)