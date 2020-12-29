Maltepe’de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu

Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE’de yaklaşan yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından bir adresin depo kısmına yapılan operasyonda, 120 adet 1 litrelik etil alkol ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak alkol üretip, satış yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Maltepe’de bir adreste kaçak alkol üretildiği bilgisine ulaşıldı. Gelen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, depo kısmında arama yaptı. Yapılan aramalarda 84 adet 1’er litrelik sahte alkol şişesi, 5 adet 5 litrelik bidon ele geçirildi. Operasyon sonucunda Y.Ç. ve G.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinde Yalı Mahallesi’nde bulunan bir otoparkta da etil alkol olduğunu söyledi. Bu bilgi üzerine otoparkta yapılan aramalarda 120 adet 1 litrelik etil alkol ele geçirildi.

Y.Ç. ve G.A., gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)