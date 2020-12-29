Ana Sayfa Güncel Haberler Maltepe’de yakılarak öldürülen kadının ek fotoğrafları
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Doğu Anadolu’da 661 köy yolu kardan kapandı
ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu'da kar yağışı sebebiyle 661 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, Doğu'nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır'da...
Pes dedirten görüntü, kurbağacık anahtarıyla araç kullandı
Bartın’da, kurbağacık anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, tehlikeye aldırış etmeden otomobili kullandı. Sürücünün, direksiyonu yan koltukta oturan arkadaşına verip, kurbağacık anahtarla otomobili kullandığı anlar, sosyal medyada tepki çekti.
Köpek saldırısında yaralanan milli halterci: İyileşip Türkiye şampiyonasına katılmak istiyorum
Yasin DALKILIÇ-Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde önceki gün antrenman dönüşü sokak köpeklerinin saldırısı sonucu komşusu Yusuf Öztürk (38) ile birlikte yaralanan milli...
Hafta sonu ev buluşmaları, aile içi bulaşı artırıyor
Şaduman UNUTMAZ- Celal ATALAY- Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son dönemde aile içi bulaştaki artışın...