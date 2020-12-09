Maltepe’de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) MALTEPE’de toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde Maltepe’de toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Gülsuyu Köprüsü’nde toplu taşıma araçlarını durduran trafik polisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte olup olmadıkları kontrol etti. Araçlarda yolculuk eden vatandaşlara ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları konularında uyarıları da bulundu. Öte yandan trafik polisleri bir taksiyi durduğunda sürücünün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayıtlı tanıtım kartı olmadığı gerekçesiyle bin 228 lira para cezası kesildi. Araç ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi.

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