Maltepe’de otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) – MALTEPE’de motosikletli kurye, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 2 Aralık Perşembe günü saat 20.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Karaca Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre caddede aşırı süratli ilerleyen motosikletli kurye, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü önce aracın üstüne daha sonra yola düştü. Otomobilde bulunan sürücü ve yolcular araçtan dışarı çıktı. Motosiklet sürücüsünün yaralı olduğunu görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kuryeye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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“SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE GELİYORDU”

Kazayı gören Levent Akın, “ Akşam saatleriydi. Motor süratli bir şekilde geliyordu. Neredeyse durmuş bir araca göbekten vurdu. Sürücü yaralandı. Bacağında kırık vardı herhalde. Yüzünden kanlar geliyordu. Aşırı hızlıydı. Sağlık ekiplerini aradık. Onlarda alıp götürdü. Bilinci yerindeydi. Hareket edemiyordu” dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Motosikletli kurye ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli kurye, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışıyor. Otomobilden inen yolcuların yaralı olan motosiklet sürücüsünün yanına gittiği görülüyor.

