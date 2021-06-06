Maltepe’de muhtarlık seçimi heyecanı

Mustafa Esen İSTANBUL DHA- MALTEPE Başıbüyük Mahallesi’nde bugün muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı. Seçmenler yeni muhtarlarını seçmek için sabah saat 08.00 itibari ile oy vermek için sandık başına gelmeye başladı.

İstanbul’da muhtarlık seçimi için 14 mahallede toplan 62 adayla bugün seçim heyecanı yaşanıyor. Seçimlerden biri de Maltepe Başıbüyük Mahallesi’nde yaşandı. Seçime 3 aday katılırken, seçmenler oy vermek için seçimin yapıldığı Tepe İnşaat İlkokulu’na gelmeye başladı. Seçmenler okulda kurulan 5 sandıkta muhtarlarını seçmek için oy kullandı.

Muhtar adayı Erhan Tan, “Heyecanlıyız, bir yarışa girdik. Mahallemiz adına hayırlı olan neyse o olsun. Hayırlı olan kazansınö dedi.

Diğer muhtar adayı Oktay Sağlam, “Mahallemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ben de mahallemiz için bu kutsal göreve aday oldum. Güzel projelerimiz var. Hayırlısı ile hepsini yavaş yavaş yerine getirmeye çalışacağız. Mahallemize hizmet vermeye çalışacağızö şeklinde konuştu.

Mahallenin üçüncü muhtar adayı Fuat Güzey ise, “Büyükbakkalköy Mahallemiz için hayırlı olur inşallah. Rabbim herkese hayırlısını nasip etsin. Mahallemizdeki bu seçimin adil bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Seçmenler akşam saat 17.00’a kadar oylarını kullanarak muhtarlarını belirleyecek.

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