Maltepe’de marketteki hırsızlık kamerada

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Murat SOLAK – Oğuzhan UYSAL / İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE’de bir markete gelen 2 hırsız, reyondan 6 bin TL değerinde içki çaldı. Hırsızların rahat tavırlarla içki şişelerini sepete koyup kaçması, marketin güvenlik kamera kayıtlarına girdi.

Maltepe, Zümrütevler’de 7 Kasım Salı günü saat 17.30 sıralarında bir markete gelen 2 kişi, içki reyonundan hırsızlık yaptı. Hırsızlardan biri içki şişelerini sepete koyarken, diğeri çevreyi kontrol etti. Şüpheliler yaklaşık 6 bin TL değerinde içkileri alarak marketten uzaklaştı. Market çalışanları durumu fark ederek, ihbarda bulundu. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, hırsızların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Görüntülerde kapüşon takan hırsızın reyonda bulunan içki şişelerini eğilerek sepete koyduğu, diğer şüphelinin ise çevreyi kontrol ettiği anlar yer alıyor. Market kapısına yönelen hırsız eliyle kapıyı açıp, sepeti de dikkat çekmemek için diğer hırsıza veriyor. Hırsızlar hızla marketten ayrılıyor.

