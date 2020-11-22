Maltepe’de KPSS heyecanı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) MALTEPE’de Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim oturumu (2020-KPSS Ortaöğretim), koronavirüs tedbirlerine uyularak başladı.

Adaylar saat 10.15’de başlayacak sınava girmek için erken saatlerde okulların yolunu tuttu. Maltepe’de Güzin Dinçkök Ortaokulu’nda sınava girecek adaylar, maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde okula alındı. Bazı adaylar kapıların kapanacağı saate dakikalar kala sınava yetişti. Saat 10.00’u gösterdiğinde okul görevlileri kapıları kapattı.

(FOTOĞRAF)