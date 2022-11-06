Maltepe’de kayık hırsızlığı yapan şüpheli suçüstü yakalandı

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Murat SOLAK – Oğuzhan UYSAL / İSTANBUL, (DHA) – MALTEPE’de marinaya bağlı bulunan kayığı çalmaya teşebbüs eden kişi, görevli tarafından suçüstü yakalanarak polise teslim edildi.

Maltepe İdealtepe’deki marinaya 3 Ekim Perşembe günü saat 10.00 sıralarında gelen Hamdullah O. teknelerin bulunduğu yerde bağlı bulunan kayığı çalmaya teşebbüs etti. İpini söktükten sonra kayıkla denize açılan Hamdullah O. marinanın güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Fark edildiğini anlayan şüpheli ise kayıktan atlayarak kayaların arasına gizlendi. Görevlinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve güvenlik görevlisi kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren aramaların ardından şüpheli Hamdullah O., saklandığı yerden çıkarılarak gözaltına alındı. Hamdullah O.’nun gizlendiği sırada düşerek kolundan yaralandığı belirlenirken, yapılan üst aramasında 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hamdullah O.’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

“BURADA BU TARZ VAKALAR OLUYOR”

Şüpheliyi suçüstü yakalayan görevli Mehmet Ali Berber, “Ben burada teknelerden sorumluyum. ‘Orka’ isimli teknenin olmadığını fark ettik. Karşıdaki sandalların orada bir kişi, bir şeyler karıştırıyordu. Bunu fark ettik. Teknenin sahibi gelince hemen müdahale ettik. Orada bir arbede yaşandı. Arkadaş sonra suya atladı. Bizden kaçmaya çalıştı. Karşı kayaların oraya giderek kayaların içine girip 1 buçuk saat orada bekledi. Biz polise haber verdik. Oradan alıp kıyıda polise teslim ettik. Arkadaş kaçmaya çalışırken düştü kolunu kırdı. Burada bu tarz vakalar oluyor. Aküleri ve tekneleri çalıyorlar. Tekneleri alıp götürüyorlar sonra denizden midye çıkartıp kaçıyorlar. Dün gelen kişi benzin de çalmış. Herhalde uzağa kaçmak istiyordu. Bunu başaramadı. Biz yakaladık, polise teslim ettik. Teknenin değeri 30-40 bin lira civarında. Burada bu olaylar yaşanıyor” dedi.

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