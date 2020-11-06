Maltepe’de fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne ceza

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)- MALTEPE’de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak fazla yolcu taşıyan minibüs şoförlerine ceza kesildi. Ayakta yolcu taşıyan minibüs şoförlerinin birbirlerini uyardıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından minibüslere denetim yapıldı. Minibüsler tek tek durduruldu ve fazla yolcu taşıyıp taşımadıkları kontrol edildi. Maltepe Fındıklı seferini yapan ve fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen minibüs şoförü ise, “Polis görevini yapıyor. Bir şey demiyorum ama burada bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Otobüsler de yolcu alıyor. Virüsü bir tek minibüs mü saçıyor.” dedi.

Öte yandan minibüslerin ayakta yolcu taşıdığı ve sürücülerin birbirlerine denetimleri haber verdiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde minibüste bulunan yolcunun sürücüyü uyarması ardından sürücünün diğer minibüs şoförlerine denetim noktası bulunduğunu haber verdiği görülüyor.