Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL (DHA) MALTEPE Gülsuyu’nda berbere gelen silahlı saldırgan 3 kişiyi vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. 3 yaralı hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Saldırıya otomobiliyle gelen şüpheli yaya olarak kaçtı. Yaralıların yakınları şüphelinin otomobiline saldırarak, zarar verdi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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Maltepe’de berberde silahlı saldırı -1
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL (DHA) MALTEPE Gülsuyu’nda berbere gelen silahlı saldırgan 3 kişiyi vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. 3 yaralı hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Saldırıya otomobiliyle gelen şüpheli yaya olarak kaçtı. Yaralıların yakınları şüphelinin otomobiline saldırarak, zarar verdi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.