Maltepe’de 2021 yılı “Huzur Toplantısı” yapıldı

Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ- Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA)-MALTEPE İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün organize ettiği “Huzur Toplantısı” yapıldı. Toplantıya Maltepe Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Emniyet müdürü başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün organize ettiği “Huzur Toplantısı” bugün Maltepe Cumhuriyet Kültür Merkezi Evlendirme Dairesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Maltepe Emniyet Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Faik İçmeli, çok sayıda STK üyesi, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

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Katılımcıların konuşmalarının ardından Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, toplantıya katılanlara ilçe hakkında ve asayiş konularında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantının devamında mahalle muhtarları ve STK üyeleri söz alarak görüş ve önerilerinden bahsederek sorunlarını bildirdi. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki , “Maltepe ilçemizde huzurlu bir şekilde yaşamamızı sağlayan ilçemizdeki bütün polislerimize teşekkür ediyorum. İlçemizin daha da gelişmesi, daha da sağlıklı güvenli bir ortama kavuşması sadece 24 saat görev yapan polislerimizin gayretleriyle olmamakta sizlerin de gayretlerinizi desteğinizi beklemekteyiz. Bugünkü toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Hepinize tekrardan hoşgeldiniz diyorum.” diye konuştu.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise konuşmasında “Emniyetimiz günü 24 saati gece gündüz demeden canını siper ederek bu toplumun, insanlarımızın, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mesai harcarken bizlere düşen de önce hem moral ve motivasyon anlamında hem de onların arkasında kale gibi durduğumuzu onlara destek olabileceğimizi hatta varsa ufak tefek bazı aksaklıklar ve eksiklikler, onları gidermek de yerel yöneticiler olarak gidermek bizim boynumuzun borcu” dedi.



