Maltepe polisinden orman yangınlarına karşı denetim 

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK – Ramazan EĞRİ – Mustafa ESEN / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta Antalya’nın Manavgat ilçesi olmak üzere çeşitli illerde çıkan yangınların ardından harekete geçti. Çok sayıda ekip, İstanbul’daki ormanlık alanlarda denetim yaparak tedbirleri arttırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin orman yangınlarına yönelik yaptığı denetimler kapsamında özel harekât ekipleri, yunus polisleri ve asayiş ekipleri Maltepe Başıbüyük Ormanı’nda denetim yaptı. Ormana giren ekipler, iz takip köpeklerinin de desteğiyle çıkabilecek olası yangınlara karşı tedbir aldı. Ekipler ağaçların arasında daha önceden yakılan ateş korlarını kontrol etti. Ekiplerin İstanbul genelinde denetimlere devam edeceği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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