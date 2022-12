Maltepe Kaymakamlığında kurulan kan bağışı standına yoğun ilgi

- Reklam -

Gamze ŞİMŞEK – Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Kaymakamlığı ile Türk Kızılay Maltepe Şubesi işbirliğiyle kaymakamlık binasında kan bağışı standı kuruldu. Vatandaşlar standa yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Valiliğinin öncülüğünde, Maltepe Kaymakamlığı ile Türk Kızılay Maltepe Şubesi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi. Maltepe Kaymakamlık binasında kan bağışı standı kuruldu. Vatandaşlar standa yoğun ilgi göstererek kan bağışında bulundu. Standı ziyaret eden Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki de kan verdi.

Tiryaki, “Kan insan vücudunun temel gereksinimlerinden bir tanesi. Her an her insan hasta olabilir ve kana ihtiyaç duyabilir. Ayrıca her an doğal afetlerle karşı karşıyayız. Geçtiğimiz günlerde de komşu illerimizde deprem meydana geldi. Deprem gibi doğal afet durumlarında vatandaşlarımız daha çok hastaneye gidebilmekte. Daha çok kana ihtiyaç duymaktayız. Toplumsal ihtiyacımızı karşılamak, hastanede vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek amacıyla vatandaşlarımızın kan bağışında bulunmasında fayda vardır. Biz de sayın İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya’nın önderliğinde İstanbul’daki bütün ilçelerimizde Kızılay ile iş birliği halinde bağış kampanyası düzenliyoruz. Bugün Maltepe ilçemizde Kızılay ile birlikte bütün kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın destekleriyle güzel bir bağış kampanyası yürütmekteyiz. Vermiş olduğumuz bu kanların hastanedeki vatandaşlara şifa olmasını ve ihtiyaçlarını gidermesini umut ediyorum. Ben kampanyaya destek veren bütün vatandaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün müdürlerimize ve bütün kamu görevlilerine iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kızılay yetkililerimize, Kızılay’da çalışan sağlık görevlilerimize, doktorlara teşekkür ediyorum” dedi.

Türk Kızılay Maltepe Şubesi Başkanı Ali Uzun, “Bugün burada Vali beyin öncülüğünde kan bağışı kampanyamızı başlattık. Kaymakam beyimiz de sağ olsun çok destek veriyor bu kampanyaya. Vali beyimizin çok güzel bir sözü var, ‘Bazı rekorlar hayat kurtarır.’ diye. Biz de bu rekoru kırmak için Maltepe Kızılay Şubesi, Kızılay çalışanları olarak Maltepe özelindeki rekoru kırmak istiyoruz. Bunun için bütün STK’lara muhtarlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Maltepe’de biliyorsunuz meydan çalışması var. Meydan çalışması bittiği zaman Maltepe meydanına sabit kan alma merkezi kuracağız. İstanbul meclisinden bunun kararı çıktı. Sultanbeyli ilçemizde sabit kan alma merkezi kuruldu. Biz de Allah nasip ederse meydandaki çalışma bittiğinde kan alma merkezini kuracağız inşallah” diye konuştu.

Kan vermek için standa gelen Ahmet Bildik, “Kan vermek çok güzel, çünkü sağlıklı hissediyorum kendimi. Her sene hemen hemen veriyorum. Nerede Kızılay görsem kan vermeye çalışıyorum. İnsanlara faydalı çok güzel bir şey. Herkesin kan vermesini tavsiye ederim. Sağlık için de insanlık için de görevimiz” dedi.