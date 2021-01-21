Maltepe D-100’de otomobilin alev alev yanması kamerada

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)- MALTEPE D-100 Karayolu Ankara istikametinde bir otomobil alev alev yandı.

Olay, D-100 Karayolu Maltepe Köprüsü mevki Ankara istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Tülez Şekerci yönetimindeki 34 FV 5722 plakalı otomobil ile işe giderken aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Şekerci aracı sağa çekerken alevler kısa sürede büyüdü. Şekerci ve araçta bulunan diğer kişi araçtan çıkıp itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Ekipleri yanan otomobili söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan araç yangını nedeniyle kısa süreliğine D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin alev alev yanması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görgü tanığı Ümit Akıncı, “Araç D-100 Karayolu’nda aniden alev aldı. Büyük ihtimal motor arızasından dolayı yandı. Zaten aracın yanması cep telefonu kamerasıyla kaydettim. Araçta iki kişi vardı. Kadın ve erkek vardı” dedi.