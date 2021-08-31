Maltepe D-100 Karayolu’nda park halindeki otomobilin sürücüsüne silahlı saldırı

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA) -MALTEPE D-100 Karayolu’nda park halindeki otomobilinde oturan sürücü, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 21.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Hakan Baran, D-100 Karayolu’nda bulunan bir benzin istasyonunun bitişiğine park ettiği otomobilinde oturduğu sırada, yanına bir minibüs yanaştı. Araçtan inen kimliği belirsiz kişiler, Baran’a peş peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağının çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri incelemesi yapan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, şüphelilerin kullandığı minibüsün plakasının sahte olduğu tespit edildi. Olay nedeniyle D-100 Karayolu’nda trafik yoğunluğu oluştu.

(FOTOĞRAF)

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