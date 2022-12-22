Maltepe Belediye önünde “ayakkabı” protestosu

- Reklam -

Gamze ŞİMŞEK-Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA)- VATAN Partisi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın CHP’li milletvekillerine ve bazı parti meclisi üyelerine ayakkabı hediye etmesini protesto etti.

Maltepe Belediye Başkanı CHP’li Ali Kılıç’ın, CHP’li milletvekillerine ve bazı parti meclisi üyelerine ayakkabı hediye etmesi üzerine CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, ayakkabı hediye edilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, “Paketler iade edilecektir” açıklamasını yapmıştı.

Olayın ortaya çıkması üzerine Vatan Partisi üyeleri, Maltepe Belediye Binası önünde toplandı.

Vatan Partisi Maltepe İlçe Başkanı Osman Fevzi Sirel grup adına yaptığı basın açıklamasında, “Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yaklaşık 200 adet spor ayakkabıyı, yaklaşık 300 bin lira karşılığında CHP milletvekillerine ve yöneticilerine göndermiştir. Bu yapılan son derece çirkin, halkına hizmet etmekle görevli bir kişiye hiç yakışmayan bir davranıştır. Bunu şiddetle protesto ediyoruz” dedi.

Sirel, ” Buradan, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ilan ediyoruz. Sayıştayımızı denetlemeye göreve davet ediyoruz. Ali Kılıç hakkında soruşturma başlatılmalıdır. Görevi kötüye kullanan, kamu kaynaklarını har vurup harman savuran anlayışı kabul etmiyoruz. Belediyeler halka hizmet için vardır. Belediyeler yolunacak kaz değildir” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

- Reklam -