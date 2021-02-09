Malkara’da 20 dakika etkili olan dolu, ekili arazilere zarar verdi

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinin kırsal mahallelerinde etkili olan dolu yağışından bazı ekili araziler zarar gördü. Malkara’nın kırsal Kürtüllü, Pirinçeşme ve Tekke mahallelerinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, kısa süreliğine yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışı sırasında çıkan gürültüye vatandaşlar uyanırken sokaklar kısa sürede su altında kaldı. Dolunun etkili olduğu mahallerdeki bazı ekili arazilerin büyük bölümü de zarar gördü.

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