Mali Eski Cumhurbaşkanı Touré’ye İstanbul’da tören

Murat SOLAK – Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) – İstanbul’da hastanede hayatını kaybeden Eski Mali Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Touré, Fatih Cami’nde resmi törenle kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Eski Mali Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Touré (72) tedavi gördüğü bir hastanede hayatını kaybetti. 2002- 2012 yılları arasında Mali Cumhurbaşkanlığı yapan Amadou Toumani Touré ‘nin cenazesi cuma namazı öncesinde Fatih Camii’nden kaldırıldı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Toure’nin ailesi ve Malili heyet katıldı. Hayatını kaybeden Mali Cumhurbaşkanı’nın eşi Lobbo Ba Ali Touré taziyeleri kabul ederken, cenaze namazının sosyal mesafe kuralına uygun kılındığı görüldü. Cenaze namazının ardından Toure’nin naaşı defnedilmek üzere Mali Cumhuriyeti’ne doğru yola çıktı.

“DEMOKRASİNİN KALKINMASINA ÖNEM VEREN CUMHURBAŞKANIYDI”

Cenaze namazı çıkışında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ” Buradan ailesi başta olmak üzere Mali halkına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Touré zamanında Türkiye ilişkilerine önem veren Türkiye ve Mali’nin karşılıklı iş birliğine önem veren bir devlet başkanıydı. Kendi ülkesinde kendi milleti tarafından sevilen bir cumhurbaşkanıydı. Ülkesinin kalkınmasına, istikrarına ve demokrasinin gelişmesine ve katkı veren bir cumhurbaşkanıydı” dedi.

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