Malatya’ya şehit ateşi düştü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Lice ilçesi kırsalında, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik (24) acı haberi, Malatya’daki ailesine ulaştı.

Lice kırsalında, terör örgütü PKK’lılarla çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in şehadet haberi, merkez ilçe Yeşilyurt’a bağlı Özalper Mahallesi’nde oturan babası Latif ile anne Aynur Çelik’e askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Ebru Çelik ile evli olan ve 2017 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in cenazesinin yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

MALATYA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“09 Ocak 2021 günü Diyarbakır İli Lice Kırsalında icra edilen Terörle Mücadele Harekâtı sırasında BTÖ mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan İlimiz Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı J. Uzm. Çvş. Mehmet Çelik sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Malatya’mızın ve Milletimizin başı sağ olsun.”

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