Malatya’ya şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraf

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‘Mutasyonlu virüste ölüm daha az’
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün bulaştırıcılığının fazla, öldürücü hızının ise daha az olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Koronavirüs başladığında İngiltere'de koronavirüs görünen kişilerde öldürücülük oranı ortalama yüzde 2,3 civarındayken salgının çok yoğun olduğu zamanda yüzde 3'e kadar çıktı; ama şimdi yüzde 1,3 civarında" dedi.
Çağın hastalığı: Tüketim Çılgınlığı
Tüketim; üretilen mal ve hizmetlerin; gereksinim ve isteklerini karşılamaları amacıyla insanlar tarafından kullanılmasıdır. Tüketim çılgınlığı; bir kişinin iradesi dâhilinde gerçekleştirdiği fakat sonuçlarını çok iyi kestiremediği davranıştır. Maalesef ülkemizde son zamanlarda yaygın bir davranış hâkim, bu davranış insanların ihtiyaçları olmasa da alışveriş yapmasıdır.
YÖK’ten ‘Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasıyla ilgili açıklama
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ANKARA, (DHA)- YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından üniversiteye rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır. Kaldı ki...
Ekonomistler rakamlarla 2021 tahminlerini açıkladı
Yeni yılın ilk haftası neredeyse geride kaldı. ‘2021 yılında bizi neler bekliyor?’ toplantısında bir araya gelen ekonomistler, bu yıla ilişkin tahminlerini rakamlar vererek açıkladı. Prof. Dr. Emre Alkin, 2021 yılında ekonominin yüzde 4 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Dr. Mahfi Eğilmez ise, enflasyonun çift haneli seviyelerde kalacağını söyledi. Prof. Dr. Işın Çelebi de Bitcoin’in 50 bin doları geçeceği tahmininde bulundu.