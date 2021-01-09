Malatya’ya şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraf

Tüketim; üretilen mal ve hizmetlerin; gereksinim ve isteklerini karşılamaları amacıyla insanlar tarafından kullanılmasıdır. Tüketim çılgınlığı; bir kişinin iradesi dâhilinde gerçekleştirdiği fakat sonuçlarını çok iyi kestiremediği davranıştır. Maalesef ülkemizde son zamanlarda yaygın bir davranış hâkim, bu davranış insanların ihtiyaçları olmasa da alışveriş yapmasıdır.