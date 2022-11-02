Malatya’daki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9’u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL ele geçirildi, 10 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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