Malatya’daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Olay, sabah saatlerinde Aksu ilçesindeki Aksu Çayı ile denizin birleştiği noktada meydana...