Malatya’daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda; 292 gram bonzai, 17 gram metamfetamin ile 188 hap ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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