Malatya’daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 bin 590 uyuşturucu hap ele geçirildi; 5 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 2’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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