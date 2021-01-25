Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) – MALATYA’da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Evinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Malatya’daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) – MALATYA’da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.