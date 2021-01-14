Malatya’da yolcu otobüsünde 5 kilo esrara 8 gözaltı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. Belediye meclis üyelerinin gündeme getirdiği soru önergelerine ve eleştirilere tek tek yanıt veren Başkan Mansur Yavaş, yolsuzlukla mücadele vurgusu yaparak, “Benim dönemimde herhangi bir personelim yolsuzluktan yargılanırsa namus şeref sözü, sizlerle beraber ben de o davaya müdahil olacağım” dedi.