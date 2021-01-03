Malatya’da yoğun sis

Yüzyılın en kötü senesi lanetli yıl 2020’ye bugün veda ediyor, umut dolu yeni bir yıla merhaba diyoruz.Herkesin de bildiği gibi 2020 tüm dünyada insanlığa yaşattığı felaketlerle hafızalarımızda lanetli bir yıl olarak yerini alacak.2020 yılı başladığı günden itibaren ülkemizde ve tüm dünyada insanların üzerine çöken kara bir bulut gibi ardı arkası kesilmeyen felaketlerle hepimizi adeta canından bezdirdi.