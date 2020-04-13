Sivil Havacılık Eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı 210 bin personelin istihdam edildiği ve yıllık cirosu 30 milyar dolar olan Türk sivil havacılık endüstrisinin Korona Virüsü sebebiyle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında her ay 2.5 milyar dolar olmak üzere toplamda 7.5 milyar dolar gelir kaybı olacağını belirtti.