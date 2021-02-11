Malatya’da uyuşturucuya 2 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada belirlenen hafif ticari araca operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 515 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ekipler, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.
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