Malatya’da uyuşturucuya 2 tutuklama

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi kenti ilan edilen Hatay’ın tescilli künefesi, dünyaya ihraç ediliyor. Başta ABD olmak üzere,...