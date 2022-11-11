Malatya’da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 176 gram esrar ve 3 tabanca ile tarihi eserler ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcıları ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 495 cinsel içerikli ürün, 39 elektronik sigara, 130 elektronik sigara likidi, 3 tabanca, 1 kilo 176 gram esrar, 42 sikke, 1 madalyon, 1 dedektör, 2 define arama çubuğu ve 3 kaya kırıcı ele geçirdi. İsmi açıklanmayan 5 şüpheli ise gözaltına alındı. (DHA)

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