Malatya’da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Çocukların evde daha fazla vakit geçirmesi sonrası ekran ya da oyun bağımlılığı görülme oranının arttığını belirten Psikolog Yağmur Bedir, "Ekran bağımlılığını 'hikikomori' diye adlandırıyoruz. Çocukların aile ve arkadaş ortamından kendilerini çekip yemek dahil olmak üzere, daha çok odada vakit geçirmesi olarak adlandırılıyor" dedi.