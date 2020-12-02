Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Uzmanlar, koronavirüs tedavisinde verilen ilaçları kullanmakta tereddüt eden vatandaşları uyardı. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "İlacı kullanmıyor, 3-4 gün sonra 112 ile acil servise başvuruyor. Bu sefer biz bu kişiyi yoğun bakıma alıyoruz. İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme kadar gidebiliyor" dedi.