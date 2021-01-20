Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, sağlık çalışanları için Covid-19 aşılama çalışmalarına, hastanede oluşturulan 20 'Aşı Uygulama Odası'nda başlandı. Covid-19 aşılarının uygulanmasına, tüm Türkiye’de olduğu gibi Karaman'da da başlandı. Karaman...