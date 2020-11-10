Malatya’da, terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) – MALATYA’da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 12 örgütsel kitap, 2 el yapımı tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 bıçak ve 4 telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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