Malatya’da tefeci operasyonuna 1 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, yüksek faizle borç vererek tefecilik yapan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 5 kişiden 1’i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek faiz ile borç para vererek tefecilik yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın polis, 5 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 bin 27 dolar, 6 bin 635 lira, 1 tabanca ile borçluların yazılı olduğu ajanda, banka dekontları ve farklı kişiler adına düzenlenmiş sözleşmeler ile tapu senetleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin arından 5 kişiden 2’si savcılık kararıyla, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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