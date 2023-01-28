Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı, şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Başharık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda taraflardan biri, av tüfeği ve tabancayla rastgele ateş açtı. Saçma ve kurşunların isabet ettiği Nurcan E. ve Volkan E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan Sadullah B. ile Onur B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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