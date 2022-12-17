Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Doğukan D. (19) yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kernek Mahallesi’nde meydana geldi. Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Doğukan D. yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisine yığılan Doğukan D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri, Uğur Ö. (17), İsa K. (18) ve Burak B.’yi (23) gözaltına aldı. Hastanede tedavisi süren Doğukan D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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