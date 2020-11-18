Malatya’da kayısı üreticisinin depo sevinci

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, kayısı üreticisinin hayali olan lisanslı depoculuğun hayata geçmesiyle, Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı alımını başlattı. Alım sayesinde fiyatta istikrar sağlanırken, yıllardır kayısının fiyatı konusunda sıkıntı yaşayan üreticilerin sorunu da böylelikle çözülmüş oldu.

Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 9 milyonunun yetiştiği ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85’inin karşılandığı, Malatya’da lisanslı deponun hayata geçmesiyle üreticiler kayısılarını Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle depoda bekletebiliyor ve istediği zaman satabiliyor. Aynı zamanda ürün depodayken üreticiye faizsiz kredi imkânı sağlanıyor. Depoya getirilen kayısıların numunesi alındıktan sonra değeri tespit ediliyor. Laboratuvarda incelendikten sonra depolara alınan kayısıları alımını Toprak Mahsulleri Ofisi de yapıyor. 4 numara diye adlandırılan kayısının 23 liradan alınmasıyla fiyatta da istikrar sağlandı. Kayısıların TMO’ya satmasıyla fiyatların yükselişe geçmesi üreticileri memnun etti.

6 BİN TON KAPASİTELİ LİSANLI DEPO

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, üreticilerin hasat döneminden hemen sonra ürününü nakliye araçlarıyla 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa etmiş oldukları 6 bin ton kapasiteli lisanlı depoya getirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Burada ürünün tartımı kantarlarda yapılıyor sonra da oradaki eksper ve yetkili arkadaşlarımız ürünün muhtelif bölgelerinden numune alarak laboratuvara intikal ettiriyor. Burada da ürün, gıda mühendislerince gerekli tahlil ve tetkiklerinden sonra depoya kabul edilip, edilmeyeceği kararı veriliyor. Bu da Ticaret Bakanlığı’mızın özellikle ürün kabul kriterleri diye adlandırdığımız birkaç takım ön şartları var. Bu şartları yerine getiriyorsa ürün depoya kabul ediliyor ve sundurmadaki arkadaşlarımız gelen ürünü burada 500 kiloluk kasalara alıyor ve hangi depoda kaç numaralı rafa, hangi bölgeye konulacağı kararı verildikten sonra yerleştiriliyor. Eğer üretici ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi’ne hemen satmak istiyorsa da burada üyelik ve yatırım hesabı açıldıktan sonra da 3 gün içerisinde üreticinin hesabına parası aktarılmış oluyor.”

KAYISI FİYATLARINA DÜZENLEME

Şu anda 4 numara ve 1’inci kalite diye adlandırılan ihracat kükürtlü ürün 21 lira, natürel ihracat 4 numara diye sınıflandırılan ürünün fiyatının 23 lira olduğunu belirten Özcan, “Toprak Mahsulleri Ofisi bu fiyatlardan ürünü satın alıyor. Eğer üretici ürünü satmayı değil de, depoda bekletme kararıyla geliyorsa da yine bu defa devletin sunmuş olduğu, özellikle Tarım Bakanlığı’nın finanse ettiği, desteklediği faiz kredilerden faydalanma imkânı sunuyor, nakliye desteği sunuyor, laboratuvar desteği sunuyor. İsterse bekleme süresi içerisinde arzu ettiği bir günde de ürününü tekrar Toprak Mahsulleri Ofisi’ne burada yeniden de satışını gerçekleştirebiliyor” dedi.

ÜRETİCİ ÇOK MUTLU

Özcan, en büyük beklentilerinin piyasayı regule etmesi olduğunu ifade ederek, “Piyasada arz talepten kaynaklı yaşadığımız büyük sorun özellikle arzın yüksek olduğu talebin düştüğü dönemlerde fiyatlarda ciddi bir istikrarsızlık oluşuyordu. Üretim maliyetlerinin altında ürün sattığımız yıllar oldu ama şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi hem taban fiyat belirlemiş oldu, artık bu fiyatların üzerinde şu anda piyasada hareketleri izliyoruz. Hem üretici maliyetlerini göz önünde bulundurduğumuzda da ürünün, mahsulün bol olduğu yıllarda çok sıkıntılı dönemler yaşıyorduk ama şimdi artık ürüne devlet sahip çıkmış oldu. Devlet piyasaları daha çok yönlendirecek ithalatçıya da caydırıcı olarak görünen kurallar ve kaidelerle de bunu başarmış oldu. Üretici çok mutlu, üretim maliyetlerini bugün iki katı büyüklüğünde ürününü değerlendirme fırsatı bulmuş oluyor. Bu da üreticiye bir güven sağlıyor. Bundan sonra artık üretimi azaltmak yerine üretimi arttırıcı faaliyetlerde bulunuyor. Biraz daha üretimde ihracatı arttıracak ürünle ilgili de yeni kapı aralanmış ve yeni ihracat alanları ve bölgeleri bulunmuş oluyor” diye konuştu

Üreticiler ise Toprak Mahsulleri Ofisi sayesinde fiyatların düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

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