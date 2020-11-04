Malatya’da iş yerlerine gece denetimi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00’den itibaren iş yerlerinin kapatılacağını açıklamasının ardından Malatya’da polis ekipleri denetim yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün koronavirüs tedbirleri kapsamında evlere paket servisi şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran ve kafelerin de içinde olduğu çok sayıda işletmenin en geç saat 22:00’de kapanacağını duyurdu. Kararın ardından Malatya’da saatler 22.00’yi gösterdiğinde polis ekipleri denetimlere başladı. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in de katıldığı denetimler, kentte eş zamanlı olarak gerçekleşti. Kentte 20 ekibin katıldığı denetimde açık olan iş yerlerinin sahipleri uyarılarak, alınan kararlar hatırlatıldı. Sabaha kadar devam edecek denetimlerde açık olan iş yerlerine idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI