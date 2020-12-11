Malatya’da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi (2) – Yeniden

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) – MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi’nde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, serviste tedavi gören 14 hastadan 9’u tahliye edilerek, Turgut Özal Tıp Merkezi’ne gönderildi.

Yangın, öğle saatlerinde koronavirüs hastalarının yattığı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nin bulunduğu birinci katta çıktı. Malatya Valisi Aydın Baruş’un bir yoğun bakım hastasının tedavi gördüğü yatağın elektrik aksamındaki arızadan dolayı çıktığını açıkladığı yangın nedeniyle hastaneyi duman kapladı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, koroner yoğun bakım servisinde tedavi gören 14 hastadan 9’u tahliye edilerek, ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. 5 hasta ise hastanede başka bir servise alındı.

Yangının yatağında başladığı adı öğrenilemeyen hastanın ise vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştuğu, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yangının söndürülmesinin ardından Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli hastaneye gelerek, bilgi aldı.

VALİ BARUŞ: HASTA YAKINLARIMIZ MERAK ETMESİNLER

Vali Aydın Baruş, yaptığı açıklamada yangının saat 14.45’te bir hastanın yatağında çıktığını ve dumanın servisi kapladığını belirterek, şunları dedi:

“Bu bölümde toplam 14 covid hastamız yoğun bakım tedavisi görüyor. Yangının meydana geldiği yatakta yatan hastamızın kol, bacak ve karın bölgesinde birinci ve ikinci derece yanık mevcut. Ancak şu anda durumu iyi. Bu bölümde yatan diğer hastalarımızda herhangi bir problem olmadı. Diğer odalarda herhangi bir hasar yok. Sadece yangının çıktığı o odadaki yatakta meydana gelen bir hasar var. Buradaki 14 hastamızdan 9’u Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Bu hastalarımızdan biri entübe durumdaydı, onun da durumu stabil şu anda. Diğer hastalarımızın tedavisine burada devam ediliyor. Şu anda olumsuz bir durum yok. Hasta yakınlarımız merak etmesinler. Kendilerine zaten ulaşıldı, haber verildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma süreci başlamış durumda. Bundan sonraki süreçte olayın neden kaynaklandığı, kusur ve eksiklikler tespit edilerek, ona göre işlem yapılacak.”

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