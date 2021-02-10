Malatya’da ‘Girift’ dizininin çekimleri başladı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da çekimleri devam eden ‘Girift’ dizisinde rol alan sanatçılar, bölgenin sosyal ve kültürel zenginliklerini yansıtan konakları ve müzelerini gezip, yöresel yemeklerini tattı.

Bugüne kadar komedi ve dram anlamında birçok sinema ve dizi setini ağırlayan Tarihi Yeşilyurt Konakları’nda Kanal D televizyonu için Girift dizisinin çekimleri devam ediyor. Dizide rol alan ünlü sanatçılar ve set ekibi, geleneksel motiflerle iç ve dış tasarımı yapılan Tarihi Yeşilyurt Konakları’nın huzur veren atmosferinde çekimlerini yapıyor.

Yapımcı ve yönetmenliğini Malatyalı Haydar Işık’ın yaptığı dizide; Selahattin Taşdöğen, Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Ayşin, Cahit Kaşıkçılar, Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş, Methista Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik rol alıyor. Yoğun bir tempoda devam eden çekimler sırasında fırsat buldukça Çırmıhtı Mahallesi’ni ve sokaklarını gezip, yöresel lezzetlerin tadına bakan ünlü sanatçılar, Yeşilyurt Belediyesi’nin daveti üzerine Gastronomi Konağı, Kent Belleği Müzesi, Kahve Konağı, Butik Otel ile Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifi’ne tahsis edilen mekanı gezerek, sergilenen nostaljik ürünlerden yapılan faaliyetlere kadar turizme yönelik tüm çalışmalar hakkında bilgi aldı. Birbirinden değerli nostaljik materyaller ve objelerin yer aldığı konaklara ve müzelere olan hayranlıklarını dile getiren sanatçılar, Kahve Konağı’nda ikram edilen kayısı çekirdeğinden yapılan özel kahveyi ise çok beğendiklerini ifade edip, yapılan yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesi’ni tebrik etti.

Yapımcı- Yönetmen Haydar Işık, ünlü oyuncular ile birlikte Malatya’yı gezdiklerini belirterek, “Muhteşem bir restorasyon projesinin uygulanması hepimizi ziyadesiyle mutlu etti. Konaklarda girişimci kadınların el emeği göz nuru eserlerini hem tanıtacakları hem de satacakları bir mekanın tahsis edilmiş olması da ayrı bir güzellik bana kalırsa, ablalarımız bizi çok güzel misafir ettiler, çok güzel ikramlarda bulundular. Hepsi birer kahramandır, ellerine sağlık. Memleketimizde kadına verilen değerin artmış olması bizi mutlu ediyor. Bununla birlikte Malatya’nın unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerinin buradaki faaliyetlerle yaşatılıyor olması da takdir edilmesi gereken bir durumdur. Restorasyon projeleriyle tarihsel kimliğine yeniden kavuşan konaklarımız ve birbirinden değerli nostaljik eşyaların sergilendiği müzelere ise hayran kaldık. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile burada emek ve katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

WILMA ELLES: ÇOCUKLARIMA ÇOK İYİ BAKIYORLAR

Dizinin başrol oyuncusu Wilma Elles ise, “Haydar Işık’ın bir projesi Girift adlı polisiye dizisi. Çok heyecanlıyız. Vatandaşların ilgili muhteşem, çok sıcakkanlılar. Burada kar olmasını istiyordum, kar yok ona üzüldüm. Çocuklarıma çok iyi bakıyorlar. Ben çok mutluyum. Çocuklarım da sevindiler. Burada okul ve çekimlerde gece gündüz yoğunuz. Herkese çok sevgilerimizi yolluyoruz iyi ki varsınız. Tarih açısından çok öğreneceklerimiz var sizden. Ben duydum ki dünyanın yüzde 90 kayısı ihtiyacı Malatya’dan karşılanıyor, yani müthiş bir sayı, çok iyi” dedi.

ÜMİT ACAR: SENİN SÖZKONUSU OLDUĞUN YERDE BEN VARIM

Dizinin başrol oyuncularından Ümit Acar ise, “Valla dizi projesinden önce yönetmenimiz, hocamız çok sevdiğim Haydar Işık için buradayım işin doğrusunu söylemem gerekirse hakikaten böyle. Yani gelmemi gerektiren şartlar hakikaten ‘yoktu’ denecek kadar yoktu. Senin söz konusu olduğun yerde ben varım. Wilma’nın aramızda olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu benim ikinci gelişim dediğiniz gibi daha önce işte bir geçen sene Haydar Hocamı yine o muhteşem koordinasyonda hazırladığı festivalde bir emek ödülü verdiler sağ olsunlar. Malatya’yı çok sevdim, hani derler ya ‘insanın kendisini ait hissettiği yer’ diye öyle yerlerden bir tanesi Malatya benim için. Burayı gelişimde görmemiştim, ilk kez görüyorum. Burayı da çok sevdim Yeşilyurt’u. Haydar Hocamı ben uzun zamandır tanıyorum, birkaç projede birlikte çalıştık. Üzüntüm var bu konu ile ilgili o da şu; hakikaten kendini parçalıyor Malatya için, bir Malatyalı olarak gerçekten parçalıyor kendini, canını dişine takmış. Malatya’da Malatya için bir şeyler yapmak için çırpınıyor. Ben biliyorum ve duyuyorum Türkiye çapında, dünya çapında önemli iş adamlarına sahip Malatya. Dolayısıyla bu konuda kendisine biraz yardımcı olunması, biraz el uzatılmasını canı gönülden arzu ediyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi’ne ve mahalle sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini eden sanatçı Ayberk Yılmaz de, “Dizinin çekimleri devam ederken, bizler de çekim aralarında gelen davetlere icabet ediyoruz. Konakları ve müzeleri gezdik, çok beğendim muhteşem olmuş. Ablalarımızın yaptıkları yemekler ise tek kelimeyle mükemmel, abartmak adına söylemiyorum ama her biri ayrı bir lezzet ve ayrı bir tat. Başka bir yerde bu lezzetleri bulacağıma inanmıyorum. Gösterilen misafirperverlik ve ikramlardan dolayı teşekkürlerimi sunarım. Buraya gelmemize vesile olan Haydar Işık Hocamıza ve katkılarını esirgemeyen Yeşilyurt Belediyesi’ne ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Malatya’daki konaklara, müzelere ve yapılan ikramlara hayran kaldığını söyleyen sanatçı Burhan Çelik, “Tarihi bölgelerin yeniden ayağa kalkması, yöresel lezzetlerin hak ettiği değeri görmesi adına Yeşilyurt Belediyesi muhteşem bir proje uygulamış bu bölgede. Ben bu yaşıma geldim böyle güzel lezzetler tatmadım, ablalarımızın ellerine sağlık. Yemek ve tatlılar damakta muhteşem bir tat bırakıyor, mideyi rahatsız etmiyor. Herkesin bu yemekleri yerinde tatmasını tavsiye ediyorum. Kadınlar bizim başımızın tacıdır. Yeşilyurt Belediyesi’ne bu imkânları sağladığı için de ayrıca teşekkürlerimi gönderiyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI