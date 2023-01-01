Malatya’da ‘GES’ kablosu hırsızlarına operasyon: 8 gözaltı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, 6 milyon TL değerinde Güneş Enerji Santralları (GES) kablosu çalan hırsızlık çetesi üyesi 8 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 11 GES’e ait kabloların çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. 823 güvelik kamerasının 1800 saatlik görüntüsünü izlenerek, 8 kişinin izini sürüldü. Şüphelilerin çaldığı araç ile hırsızlıkları gerçekleştirdiği olayla ilgili polis, izini sürdüğü 8 kişinin adresine baskın yaptı. Operasyonda, çalıntı kablolar ele geçirilirken 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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