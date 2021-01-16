Ana Sayfa Güncel Haberler Malatya’da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu/ Ek fotoğraf
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
“Sağlıksız hava ortamı, çalışan verimliliğini düşürüyor”
İSTANBUL (DHA) – Pandemi sürecinde kapalı ortamda geçirilen süre artarken, çalışanların en çok ofiste zaman geçirdiğini ve ofislerdeki hava kalitesinin ön plana çıkmaya başladığını...
Çatalca’da öldürülen kadın; cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi
Ali AKSOYER-Adem VAROL/İSTANBUL,(DHA) ÇATALCA'da öldürülen ve cansız bedeni 12 gün sonra ormanlık alanda bulunan Zeynep Güngör'ün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Ecevit B. isimli şüpheli...
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE genelinde, koronavirüsle mücadele kapsamında 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında...
Leylekli Köprü, zamana meydan okuyor
TOKAT'ın Niksar ilçesindeki Roma ya da Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen tarihi Leylekli Köprü, hala ayakta. İsmini kemerinde ağzında yılan tutan bir leylek figüründen alan ve trafiğe kapalı durumdaki tarihi köprü, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.