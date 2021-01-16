Malatya’da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu/ Ek fotoğraf

TOKAT'ın Niksar ilçesindeki Roma ya da Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen tarihi Leylekli Köprü, hala ayakta. İsmini kemerinde ağzında yılan tutan bir leylek figüründen alan ve trafiğe kapalı durumdaki tarihi köprü, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.