Malatya’da 83 kilo skunk ele geçirildi; 2 gözaltı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, jandarmanın durdurduğu hafif ticari araçta, piyasa değeri 10 milyon TL olduğu belirtilen 83 kilo 287 gram skunk ele geçirildi, şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında, durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan hafif ticari aracı durdurup arama yaptı. Diyarbakır’dan İstanbul’a gittiği belirlenen araçta, valizlere konulmuş, piyasa değeri 10 milyon TL olan 83 kilo 287 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan jandarma ekipleri, araçtaki, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)

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